Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 2 июля 2025Мир

США шокировали Европу решением по Украине

Bloomberg: Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Европейские чиновники были ошеломлены этим решением, особенно после комментариев президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, в то время как они пытались найти способ компенсировать сокращение помощи со стороны США», — заявил источник агентства.

По словам официальных лиц, европейские союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них надеются, что решение может быть смягчено или отменено.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на британские источники сообщило, что решение США о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. Кроме того, союзники Украины в Европе пытались «заполнить пробелы», однако давно признали, что американская сторона предоставляет критически важное оружие для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Чесотка, угрозы и унижения. 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР. Что об этом известно?

    На Западе признали неловкость и разобщенность Европы после звонка Макрона Путину

    В России собрались поднять утильсбор ради продаж отечественных автомобилей

    Россиянам перечислили полезные альтернативы соли

    Стилист Лисовец показал фото в мини-шортах

    В Германии оценили попытки запретить АдГ

    Honor выпустила самый тонкий складной смартфон в мире

    Умер актер из «Каменской» Алексей Новицкий

    В УПЦ прокомментировали заявления Зеленского о российском паспорте митрополита

    В Госдуме оценили идею поощрять россиян за пять лет работы на одном месте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости