США шокировали Европу решением по Украине

Bloomberg: Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву

Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Европейские чиновники были ошеломлены этим решением, особенно после комментариев президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, в то время как они пытались найти способ компенсировать сокращение помощи со стороны США», — заявил источник агентства.

По словам официальных лиц, европейские союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них надеются, что решение может быть смягчено или отменено.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на британские источники сообщило, что решение США о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. Кроме того, союзники Украины в Европе пытались «заполнить пробелы», однако давно признали, что американская сторона предоставляет критически важное оружие для Украины.

