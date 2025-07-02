Европа отреагировала на приостановку оружия США Украине

Guardian: Европа признала, что США предоставляют критически важное оружие Киеву

Решение США о приостановке поставок оружия Украине не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британские источники.

Союзники Украины в Европе пытались «заполнить пробелы», однако западные военные давно признали, что американская сторона предоставляет критически важное оружие для Украины.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет в первую очередь заботиться о нуждах Соединенных Штатов.