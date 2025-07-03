Путин ответил Трампу на требования по Украине

Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей на Украине

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей», — сказал он.

По словам Ушакова, этими целями является устранение первопричин российско-украинского конфликта, от них Россия не отступится.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Он отметил, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.