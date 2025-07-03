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19:21, 3 июля 2025Мир

Раскрыты детали разговора Путина и Трампа

Ушаков: Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал его о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«[Путин] проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле», — сказал он.

Путин также сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Кроме того, российский лидер заявил американскому коллеге, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.

Ранее стало известно, что в Кремле намерены провести специальный брифинг по итогам телефонного разговора между Путиным и Трампом. Переговоры лидеров государств состоялись 3 июля в 17:00 по московскому времени.

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