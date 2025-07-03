В Кремле расскажут об итогах разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль проведет брифинг по итогам разговора Путина и Трампа

В Кремле намерены провести специальный брифинг по итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американском лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Брифинг будет», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что телефонный разговор с российским лидером состоится 3 июля в 17:00 по московскому времени.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 14 июня. Он длился 50 минут. Во время него Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».