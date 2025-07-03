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18:17, 3 июля 2025Мир

В Кремле расскажут об итогах разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль проведет брифинг по итогам разговора Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Кремле намерены провести специальный брифинг по итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американском лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Брифинг будет», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что телефонный разговор с российским лидером состоится 3 июля в 17:00 по московскому времени.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 14 июня. Он длился 50 минут. Во время него Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».

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