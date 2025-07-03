Трамп подтвердил разговор с Путиным

Трамп подтвердил, что 3 июля проведет телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 3 июля проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра (17:00 по московскому времени). Спасибо!» — сообщил политик.

Ранее Путин анонсировал, что 3 июля поговорит с главой Белого дома. «Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал он во время участия в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 14 июня. Он длился 50 минут. Во время него Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».