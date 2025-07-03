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16:21, 3 июля 2025Мир

Путин анонсировал разговор с Трампом

Путин заявил, что поговорит с президентом США Трампом 3 июля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин анонсировал, что поговорит с главой Белого дома Дональдом Трампом сегодня, 3 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал он во время участия в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства также пошутил и спросил у участников форума, что мог бы передать американскому коллеге.

Ранее Трамп высоко оценил высказывания своего российского коллеги, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их «очень приятными».

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