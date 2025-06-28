Трамп высоко оценил заявления Путина, касающиеся отношений России и США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил высказывания своего российского коллеги Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их «очень приятными», передает ТАСС.

«Он сегодня выступил с некоторыми приятными заявлениями. ... Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — сказал Трамп.

Путин ранее заявил, что встреча с Трампом возможна. Он также отметил, что усилия американского лидера по урегулированию конфликта на Украине являются искренними.