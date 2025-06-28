Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 28 июня 2025Мир

Трамп высоко оценил заявления Путина

Трамп высоко оценил заявления Путина, касающиеся отношений России и США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высоко оценил высказывания своего российского коллеги Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их «очень приятными», передает ТАСС.

«Он сегодня выступил с некоторыми приятными заявлениями. ... Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — сказал Трамп.

Путин ранее заявил, что встреча с Трампом возможна. Он также отметил, что усилия американского лидера по урегулированию конфликта на Украине являются искренними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    В России назвали претендента на глупость года

    Трамп раскритиковал Иран со словами «они всегда такие злые»

    Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

    В Дании перестали бояться планов США по Гренландии и стали опасаться России

    В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

    Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

    В МИД назвали невыгодным для России вступление Украины в ЕС

    Путин поздравил российских выпускников

    Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости