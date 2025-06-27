Путин рассказал о подготовке к встрече с Трампом

Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, с удовольствием будем ее готовить

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом вполне возможна, передает ТАСС.

«Встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», — отметил российский лидер.

Глава государства рассказал, что относится с большим уважением к Трампу, и подчеркнул, что усилия президента США по урегулированию конфликта на Украине искренни.

Путин добавил, что солидарен с американским лидером в том, что по итогам встречи нужно выходить на новые рубежи сотрудничества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Дональд Трамп пообещал ему приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится Владимир Путин.