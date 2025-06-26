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13:07, 26 июня 2025Мир

Трамп пообещал Эрдогану приехать на переговоры по Украине при одном условии

Эрдоган: Трамп пообещал приехать на переговоры по Украине, если приедет Путин
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Его слова передает Reuters.

«Он сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для поиска решения, то я тоже приеду"», — рассказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, на обратном пути с саммита НАТО он сказал президенту США, что планирует организовать встречу российского и украинского лидеров в Турции.

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