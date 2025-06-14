Путин почти час проговорил с Трампом

Путин 14 июня провел очередной телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 июня, провел очередной телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, он длился 50 минут. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп же, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную». При этом российский президент заявил о готовности осуществлять посредничество между Израилем и Ираном. Ушаков также добавил, что Путин и Трамп не исключают возвращения к переговорам по иранской ядерной проблеме.

Президенты двух стран также выразили удовлетворение «положительными личными отношениями», заявил Ушаков. Также Путин подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Ранее Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ Исламская Республика начала военную операцию против Израиля.

