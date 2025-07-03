Раскрыта тема переговоров Трампа и Зеленского

FT: Трамп и Зеленский обсудят остановку поставок американского оружия

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский намерены обсудить снижение военной помощи Киеву в ходе телефонного разговора, который запланирован на пятницу, 4 июля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия в Киев», — сказано в сообщении.

По данным источников, знакомых с подготовкой разговора, Зеленский также намерен обсудить возможность будущих поставок вооружений на коммерческой основе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, в Вашингтоне пришли к такому решению, проанализировав военную помощь другим странам.