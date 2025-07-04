Стало известно о предстоящем телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Politico: Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, пишет Politico.

Как отметили двое политиков, знакомых с планами Вашингтона и Киева, переговоры пройдут в пятницу, 4 июля. «Скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — пишет издание.

Ранее стало известно отношение Трампа к Зеленскому. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Трампу больше не нужны ни Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский.