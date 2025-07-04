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00:43, 4 июля 2025Мир

Стало известно о предстоящем телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Politico: Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, пишет Politico.

Как отметили двое политиков, знакомых с планами Вашингтона и Киева, переговоры пройдут в пятницу, 4 июля. «Скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — пишет издание.

Ранее стало известно отношение Трампа к Зеленскому. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Трампу больше не нужны ни Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский.

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