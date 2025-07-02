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02:44, 2 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

Соскин: Трампу больше не нужны ни Украина, ни Зеленский
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу больше не нужны ни Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский. Об отношении главы Белого дома к Киеву рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп, по сути, уже выкинул Зеленского просто куда—то далеко—далеко. То есть Зеленский, как таковой, не является вообще его приоритетом», — сказал он.

По его словам, из-за этого Киев остался без финансовой и военной поддержки Вашингтона. Однако Зеленский намерен продолжать «бойню», для которой ему будет нужно больше «мяса».

Ранее Соскин заявил, что на новых потенциальных переговорах России и Украины «есть веточка, которую можно обсуждать», но Зеленский «хочет воевать». «Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят», — сказал он.

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