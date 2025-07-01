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03:44, 1 июля 2025Бывший СССР

Экс-советник Кучмы обратился к Зеленскому с вопросом о переговорах

Соскин: Зеленский хочет воевать, несмотря на наличие тем для переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На новых потенциальных переговорах России и Украины «есть веточка, которую можно обсуждать» — обмен пленных и телами военнослужащих, но украинский лидер Владимир Зеленский «хочет воевать», заявил на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он поинтересовался, почему Зеленский не хочет провести третий раунд переговоров. «Есть вопросы, которые требуют решения, а чего же их не решает Зеленский? Даже [президент США Дональд] Трамп ему уже говорил, что лавочка войны прикрылась, а он все хочет воевать. Куда воевать? У тебя что, деньги есть? Газовые хранилища все пустые стоят», — сказал Соскин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорейшее прояснение сроков проведения третьего раунда переговоров с Украиной. При этом источник РИА Новости сообщил, что Турция, которая выразила готовность оказать посредничество, не располагает деталями о новом раунде переговоров, в том числе о дате, месте и повестке встречи.

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