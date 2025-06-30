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12:52, 30 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о надеждах на третий раунд переговоров

Песков: Кремль надеется, что скоро станут известны сроки новых переговоров
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Кремль надеется, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной станут известны в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. «Нам необходимо решить этот вопрос, и я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин раскрыл планы по переговорам с Украиной. «Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена. Речь идет о передаче тел погибших военнослужащих», — заявил он.

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