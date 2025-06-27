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19:30, 27 июня 2025Мир

Трамп поделился ожиданиями от переговоров по Украине

Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по конфликту на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Нам необходимо решить этот вопрос, и я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Белого дома вполне возможна. Глава государства рассказал, что относится с большим уважением к Трампу, и подчеркнул, что усилия президента США по урегулированию конфликта на Украине искренни.

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