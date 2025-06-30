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20:01, 30 июня 2025Мир

В Турции ответили на вопрос о деталях переговоров России с Украиной

Турция не располагает деталями о новом раунде переговоров России с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / POOL / РИА Новости

Турция не располагает деталями о новом раунде переговоров России с Украиной, в том числе о дате, месте и повестке встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Нет, у нас нет такой информации (...) Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд», — указал собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорейшее прояснение сроков проведения третьего раунда переговоров с Украиной.

На фоне этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что диалог с Киевом движется в правильном направлении, так как состоялся обмен пленными и меморандумами.

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