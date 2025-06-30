В Турции ответили на вопрос о деталях переговоров России с Украиной

Турция не располагает деталями о новом раунде переговоров России с Украиной, в том числе о дате, месте и повестке встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Нет, у нас нет такой информации (...) Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд», — указал собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорейшее прояснение сроков проведения третьего раунда переговоров с Украиной.
На фоне этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что диалог с Киевом движется в правильном направлении, так как состоялся обмен пленными и меморандумами.