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06:58, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские военные начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах

ТАСС: В Херсонской области начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские военные группировки войск «Днепр» начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах. Об этом сообщил ТАСС командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга.

Он отметил, что речь идет о боевых действиях в Херсонской области. «Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса», — сказал комбат.

Он добавил, что в радиопереговорах также слышна иностранная речь, в том числе польская, английская и грузинская.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

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