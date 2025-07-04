Российские военные начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах

ТАСС: В Херсонской области начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах

Российские военные группировки войск «Днепр» начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах. Об этом сообщил ТАСС командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга.

Он отметил, что речь идет о боевых действиях в Херсонской области. «Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса», — сказал комбат.

Он добавил, что в радиопереговорах также слышна иностранная речь, в том числе польская, английская и грузинская.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.

