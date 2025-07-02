В зоне СВО уничтожен французский наемник Жугле

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Родом военный был из города Маноск во Франции. Рожин сообщил, что после тяжелых потерь украинских войск под Ивано-Дариевкой, наемник попал в 47-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вела бои в Сумской области. По словам военкора, Жугле погиб в этом регионе.

Ранее пленный украинский военный Александр Колесник рассказал, что ВСУ использовали в боях в районе населенного пункта Комар Донецкой Народной Республики наемников из Аргентины, Бразилии и с Кубы. Он описал их как молодых, мотивированных и хорошо подготовленных мужчин, которые шли в бой в первых рядах как штурмовики.

До этого российские военные уничтожили под Сумами наемника ВСУ из Аргентины. Источник в российских силовых структурах рассказал, что иностранец обосновался в Киеве, где у него появилась семья.