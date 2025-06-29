Боец ВСУ Колесник: В боях за Комар участвовали наемники из Аргентины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в боях в районе населенного пункта Комар Донецкой народной республики (ДНР) наемников из Аргентины, Бразилии и с Кубы. Подробности о латиноамериканцах раскрыл пленный украинский военный Александр Колесник в беседе с РИА Новости.

Колесник описал их как молодых, мотивированных и хорошо подготовленных мужчин, которые шли в бой в первых рядах как штурмовики. Группа состояла переводчика и шести бойцов с «мертвыми глазами». «При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные. Видать, либо что-то употребляли», — пояснил Колесник.

Ранее стало известно, что испаноговорящие бойцы предприняли попытку пересечь государственную границу в районе населенных пунктов Рыжевка, Павловка и Бессаловка в Курской области.

До этого свою деятельность раскрыли вернувшиеся с Украины и воевавшие за ВСУ эстонские наемники. Сейчас они тренируют членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт.

