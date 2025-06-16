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07:29, 16 июня 2025Бывший СССР

Раскрыта деятельность воевавших за ВСУ эстонских наемников по возвращении на родину

ERR: Вернувшиеся с Украины эстонские наемники обучают операторов дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Вернувшиеся с Украины и воевавшие за ВСУ эстонские наемники на родине обучают операторов дронов, свою деятельность они раскрыли в программе «Актуальная камера» на ERR.

Военнослужащие тренируют членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт. Один из инструкторов, Макс, отметил, что в настоящее время необходимо иначе относиться к боевым действиям.

«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад», — подчеркнул он. В ходе учения операторы оборудовали полностью автономные позиции. На них операторы БПЛА могут работать, не выходя несколько дней, имитируя нахождения в реальных условиях фронта.

Глава военной школы Кайтселийта Марго Сай уточнил, что на территории Эстонии сегодня работает спутниковый интернет Starlink от компании Илона Маска, на сегодняшний день у него практически нет альтернатив, в перехват сигнала невозможен.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что средства массовой информации в Швеции героизируют граждан страны, которые отправляются участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). По словам дипломата, зафиксировано доказательство целого ряда случаев, когда шведские граждане присоединялись к украинской стороне в противостоянии с Россией.

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