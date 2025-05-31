В России заявили о героизации в Швеции отправляющихся на Украину наемников

Посол РФ Беляев: Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину

Средства массовой информации в Швеции героизируют граждан страны, которые отправляются участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, зафиксировано доказательство целого ряда случаев, когда шведские граждане присоединялись к украинской стороне в противостоянии с Россией. «Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных "солдат удачи" домой не вернулись. Вероятно, причиной тому — линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами», — отметил он.

Глава дипмиссии подчеркнул, что такие люди являются ни кем иным, нежели обычными наемниками.