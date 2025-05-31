Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 31 мая 2025Россия

В России заявили о героизации в Швеции отправляющихся на Украину наемников

Посол РФ Беляев: Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Средства массовой информации в Швеции героизируют граждан страны, которые отправляются участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, зафиксировано доказательство целого ряда случаев, когда шведские граждане присоединялись к украинской стороне в противостоянии с Россией. «Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных "солдат удачи" домой не вернулись. Вероятно, причиной тому — линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами», — отметил он.

Глава дипмиссии подчеркнул, что такие люди являются ни кем иным, нежели обычными наемниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    На Западе узнали о возможном давлении США на Украину для встречи с Россией

    Военкоры сообщили о работе перешедших на сторону России бойцах ВСУ

    В России заявили о героизации в Швеции отправляющихся на Украину наемников

    Названы самые курящие регионы России

    Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

    На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

    Валиева показала снимки с фотосессии в белом наряде

    Экономист дал советы по страховке от участия в преступных схемах

    Россияне оказались склонны очеловечивать роботы-пылесосы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости