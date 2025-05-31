Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией

Посол Беляев сообщил о заморозке Швецией двусторонних контактов с РФ

Двусторонние политические контакты РФ со Швецией заморожены по инициативе Стокгольма. Торговый оборот сокращается, культурные и спортивные обмены сведены к нулю, рассказал в интервью РИА Новости посол России Сергей Беляев.

«Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены сведены к нулю», — посетовал он.

Дипломат также добавил, что отношения двух государств сейчас переживают непростой период. По словам Беляева, по сути, это локальная проекция общей геополитической напряженности между Россией и Западом.

Основной смысл межгосударственных отношений РФ и Швеции сводится на текущий момент к сохранению взаимного дипломатического присутствия.

Ранее Беляев пожаловался, что на сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление. По его словам, обстановка вокруг российской дипмиссии остается сложной.

До этого стало известно, что посольство РФ в Швеции в период с мая 2024 года 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской.