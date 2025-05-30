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04:48, 30 мая 2025Мир

Посол заявил о давлении на российских дипломатов в Швеции

Посол Беляев: На дипломатов РФ в Стокгольме оказывают психологическое давление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление. Об этом рассказал РИА Новости посол в Стокгольме Сергей Беляев.

Он подчеркнул, что обстановка вокруг российской дипмиссии остается сложной. Дипломат уточнил, что посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб имуществу.

«В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации», — сказал он. В частности, подобный инцидент произошел 25 мая, отметил Беляев.

Ранее сообщалось, что посольство России в Швеции в период с мая 2024 года 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. В результате нескольких нападений дронов с краской пострадали автомобили российского посольства.

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