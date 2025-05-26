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14:08, 26 мая 2025Мир

В посольстве России в Швеции рассказали об атаках беспилотников

РИА Новости: Посольство РФ в Швеции 11 раз подвергалось атакам беспилотников
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Holger.Ellgaard / Wikimedia

Посольство России в Швеции в период с мая 2024 года 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. Об этом в дипмиссии рассказали РИА Новости.

«Начиная с мая 2024 года было зафиксировано 11 нападений на территорию посольства с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской», — сказал собеседник агентства.

Автомобили российского посольства пострадали в ходе нескольких нападений дронов с краской, добавили в диппредставительстве.

О нападении на посольство России в Стокгольме с помощью дрона стало известно в воскресенье, 25 мая. В дипмиссии указали, что подобные нападения стали регулярными. Российские дипломаты обращались в полицию и МИД королевства, однако никаких результатов не последовало.

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