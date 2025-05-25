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12:53, 25 мая 2025Мир

Стало известно о нападении на российское посольство с помощью дрона

Посольство РФ в Швеции: На диппредставительство напали с помощью дрона с краской
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Mulevich / Shutterstock / Fotodom

На посольство России в Стокгольме напали с помощью дрона в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом», — описали происшествие в посольстве.

При этом в посольстве России в Швеции указывают, что подобные нападения стали регулярными. Российские дипломаты обращались в полицию и МИД королевства, однако никаких результатов не последовало. «Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях», — отметили в пресс-службе посольства.

В апреле российское посольство в Стокгольме в одиннадцатый раз за год подверглось вандализму. На асфальт перед его центральным входом были сброшены емкости с краской.

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