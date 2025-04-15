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13:09, 15 апреля 2025Мир

Российское посольство одиннадцатый раз за год подверглось вандализму

Посольство России в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Российское посольство в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской», — говорится в публикации.

Отмечается, что в МИД Швеции была направлена нота с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипмиссии.

Ранее неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме.

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