Российское посольство одиннадцатый раз за год подверглось вандализму

Посольство России в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма

Российское посольство в Швеции в одиннадцатый раз за год подверглось акту вандализма. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской», — говорится в публикации.

Отмечается, что в МИД Швеции была направлена нота с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипмиссии.

Ранее неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме.