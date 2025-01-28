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10:54, 28 января 2025Мир

В Швеции неизвестный попытался въехать на территорию посольства России

SVT: Неизвестный попытался въехать на территорию посольства России в Швеции
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Об этом сообщает канал SVT со ссылкой на полицию Швеции.

«Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства», — сообщили в ведомстве.

По данным канала, 45-летнему мужчине не удалось прорваться на территорию российского диппредставительства. Водитель оставался в машине, когда к нему подошли правоохранители.

В мае мужчине, протаранившему ворота российского посольства в Дублине в 2022 году, огласили оправдательный приговор по обвинению в опасном вождении.

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