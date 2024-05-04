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01:13, 4 мая 2024Мир

Протаранившего ворота посольства России в Ирландии частично оправдали

RTE: в Ирландии частично оправдали въехавшего на грузовике в посольство России

Мужчине, протаранившему ворота российского посольства в Дублине в 2022 году, огласили оправдательный приговор по обвинению в опасном вождении. Об этом передает RTE.

Решение вынесло жюри присяжных Окружного уголовного суда ирландской столицы. Заключение по обвинению в причинении ущерба в размере 13250 евро Дезмонд Уизли огласят позже. Дело рассмотрят еще раз 16 мая, до этого времени Уизли останется будет находиться на свободе под залогом.

7 марта 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в Дублине, въехав в них задним ходом на грузовике. В результате инцидента никто не пострадал, водитель был задержан полицией. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Дублина проводят собственное расследование.

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      Марина Совина
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