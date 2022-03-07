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Неизвестный протаранил ворота посольства России в Дублине

Водитель грузовика протаранил ворота посольства России в Дублине

Кадр: Telegram-канал Mash

Неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель посольства рассказал корреспонденту агентства, что неизвестный въехал в ворота задним ходом на грузовике. Пострадавших в результате происшествия нет. Также в организации заявили, что во время инцидента сотрудники ирландской полиции бездействовали.

По информации ТАСС, водителя грузовика задержали. Причины случившегося неизвестны, полиция проводит расследование. В целях безопасности местные органы правопорядка перекрыли близлежащие улицы.

Ранее в марте посол России в Амстердаме Александра Шульгин рассказал, что сотрудники диппредставительства РФ в Нидерландах получают угрозы физической расправы и письма с белым порошком. «Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком», — добавил он.

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Андрей Ставицкий
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