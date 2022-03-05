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Сотрудники посольства России в Нидерландах получили угрозы расправы

Посол России в Нидерландах Шульгин заявил о поступающих угрозах и письмах с белым порошком

Фото: РИА Новости

Сотрудники посольства России в Нидерландах получают угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Об этом заявил посол в Амстердаме Александр Шульгин, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в стране организуют акции устрашения в адрес дипведомства, его в том числе пытались поджечь. «Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком», — добавил он.

По мнению Шульгина, акции направлены на то, чтобы выбить сотрудников из колеи и запугать. При этом он подчеркнул, что посольство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Гридина сообщила, что на территорию посольства забросили рюкзак с горючей смесью. Впоследствии полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли рюкзак для экспертизы в рамках следствия.

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Виктория Кондратьева
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