Сотрудники посольства России в Нидерландах получили угрозы расправы

Сотрудники посольства России в Нидерландах получают угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Об этом заявил посол в Амстердаме Александр Шульгин, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в стране организуют акции устрашения в адрес дипведомства, его в том числе пытались поджечь. «Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком», — добавил он.

По мнению Шульгина, акции направлены на то, чтобы выбить сотрудников из колеи и запугать. При этом он подчеркнул, что посольство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Гридина сообщила, что на территорию посольства забросили рюкзак с горючей смесью. Впоследствии полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли рюкзак для экспертизы в рамках следствия.