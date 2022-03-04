Консульство России попытались поджечь

Рюкзак с горючей смесью был заброшен на территорию консульства России в Нидерландах, сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Гридина, сообщает ТАСС

По информации пресс-атташе, в ночь на 4 марта неизвестные попытались поджечь здание российского консульства. «На территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри, который, к счастью, не сработал», — сообщила Гридина.

После того как сотрудники консульства сообщили полиции об инциденте, полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли рюкзак для экспертизы в рамках следствия.

Ранее пресс-атташе посольства рассказала, что проживающие в Нидерландах россияне получают угрозы физической расправы. По ее словам, в связи с проведением Россией специальной операции в Донбассе в адрес российских граждан в Голландии начали поступать угрозы и призывы покинуть страну.

1 марта сообщалось, что в Польше начали изымать российскую недвижимость. По информации МИД страны, процесс начали в Варшаве, он коснется и здания школы при посольстве Российской Федерации. В ведомстве считают, что два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.