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11:36, 18 июня 2025Россия

Стало известно о попытке прорыва испаноговорящих наемников ВСУ в Курскую область

Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область силами наемников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Стало известно о попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область силами наемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По его данным, попытка пересечь государственную границу была предпринята в районе населенных пунктов Рыжеква, Павловка и Бессаловка.

Также канал сообщает о задействовании при попытке прорыва иностранных наемников ВСУ. Речь идет о неких испаноговорящих бойцах, уточняет он.

18 июня Минобороны показало кадры вывоза из Курской области тел украинских солдат, которые лежали под открытым небом с момента деоккупации приграничных территорий в начале весны. Вероятно, останки солдат ВСУ будут складированы в рефрижераторах для последующего возвращения на Украину.

Вот это да!
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