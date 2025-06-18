Минобороны показало гниющие под открытым небом тела солдат ВСУ в Курской области

Минобороны России показало брошенные в Курской области тела солдат ВСУ

Минобороны России показало брошенные в Курской области тела солдат Вооруженных сил Украины. Видеоролик опубликован в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах видны гниющие под открытым небом тела украинских военнослужащих. Бойцы Вооруженных сил России собирают их по посадкам и помещают в черные мешки. Видео было снято в Суджанском районе, который с лета 2024 по весну 2025 года частично находился под оккупацией ВСУ.

Вероятно, затем тела будут складированы в рефрижераторах. В замороженном состоянии их будут держать до возможной передачи Украине. По словам военного блогера Владимира Романова, на территории Курской области остаются тысячи тел украинских солдат.

Ранее в сеть выложили еще одно видео с телами бойцов ВСУ, брошенными в Курской области. На фотографиях видны тела солдат в украинской униформе и с отличительными знаками ВСУ. Так, где из-под одежды видны открытые участки тела, можно заметить следы сильного разложения.