Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото

Опубликованы снимки с останками бойцов ВСУ в Курской области

Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото. Серию снимков опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

На фотографиях видны тела солдат в украинской униформе и с отличительными знаками ВСУ. Так, где из-под одежды видны открытые участки тела, можно заметить следы сильного разложения.

По информации канала, тела были брошены на территории приграничного Суджанского района Курской области. Сейчас они находятся в российских моргах для последующей передачи Украине.

16 июня Минобороны отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов ВСУ. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.