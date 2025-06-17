Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото. Серию снимков опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».
На фотографиях видны тела солдат в украинской униформе и с отличительными знаками ВСУ. Так, где из-под одежды видны открытые участки тела, можно заметить следы сильного разложения.
По информации канала, тела были брошены на территории приграничного Суджанского района Курской области. Сейчас они находятся в российских моргах для последующей передачи Украине.
16 июня Минобороны отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов ВСУ. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.