Россия завершила передачу Украине 6000 тел бойцов ВСУ

Мединский: Россия завершила передачу Украине 6000 тел офицеров и солдат ВСУ

Россия завершила передачу украинской стороне 6060 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласно договоренностям, заключенным в ходе переговоров сторон в Стамбуле. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Россия выполнила обещания, которые дала в Стамбуле: итого Украине было передано 6060 тел павших офицеров и солдат ВСУ», — заявил помощник президента.

Мединский отметил, что Киев со своей стороны передал Москве 78 тел российских солдат. Он добавил, что обмен пленными также будет продолжаться.

Ранее в Минобороны России подтвердили выполнение договоренностей по передаче тел бойцов ВСУ. Также в оборонном ведомстве сообщили, что российская сторона готова передать украинской еще свыше двух тысяч тел бойцов ВСУ.