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13:44, 16 июня 2025Мир

Россия завершила передачу Украине 6000 тел бойцов ВСУ

Мединский: Россия завершила передачу Украине 6000 тел офицеров и солдат ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия завершила передачу украинской стороне 6060 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласно договоренностям, заключенным в ходе переговоров сторон в Стамбуле. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Россия выполнила обещания, которые дала в Стамбуле: итого Украине было передано 6060 тел павших офицеров и солдат ВСУ», — заявил помощник президента.

Мединский отметил, что Киев со своей стороны передал Москве 78 тел российских солдат. Он добавил, что обмен пленными также будет продолжаться.

Ранее в Минобороны России подтвердили выполнение договоренностей по передаче тел бойцов ВСУ. Также в оборонном ведомстве сообщили, что российская сторона готова передать украинской еще свыше двух тысяч тел бойцов ВСУ.

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