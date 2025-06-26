ВС России уничтожили под Сумами наемника ВСУ из Аргентины

РИА Новости: ВС России уничтожили под Сумами наемника ВСУ из Аргентины

Российские военные уничтожили под Сумами наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Аргентины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

В Сумской области активно действуют силы беспилотных систем ВСУ. Собеседник агентства уточнил, что операторы дронов на данном участке фронта представляют 59-ю отдельную штурмовую бригаду армии Украины.

«В ходе боев один из уничтоженных операторов дронов оказался аргентинским наемником Габриэлем Пипаролой (PIPAROLA GABRIEL), имевшим боевой опыт», — рассказал представитель российских силовых структур. Он добавил, что Пипарола обосновался в Киеве, где у него появилась семья.

Ранее стало известно об уничтожении Вооруженными силами (ВС) России более 30 солдат элитного британского взвода ВСУ. Они сражались в Сумской области.