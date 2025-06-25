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18:41, 25 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили десятки бойцов элитного британского взвода ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили более 30 солдат британского взвода ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские войска уничтожили более 30 солдат элитного британского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова военных.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские войска предприняли две попытки контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка. По словам военнослужащих, в них участвовали около 50 человек из 156-й «британской» отдельной механизированной бригады.

«ВСУ потеряли более 30 человек, в их числе — британские наемники. Кроме того, были поражены пункты связи, скрытые в лесополосах, их накрыли FPV-дронами. Связь с несколькими подразделениями ВСУ полностью нарушена», — говорится в сообщении канала. Как рассказали бойцы, сопротивление украинским войскам оказали десантники. Они взяли в окружение бойцов ВСУ, по которым нанесли удары операторы БПЛА.

Ранее стало известно, что российские военные отразили попытки ВСУ контратаковать в Сумской области. Отмечается, что украинские военные были вовремя обнаружены и поражены при помощи FPV-дронов и артиллерии.

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