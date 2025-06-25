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15:19, 25 июня 2025Бывший СССР

ВСУ предприняли попытку контратаковать в Сумской области

Российские войска отразили контратаки ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские войска отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Противник атаковал в районе Юнаковки. В его составе были также иностранные наемники из Британии», — рассказал собеседник канала.

Он подчеркнул, что украинские военные были вовремя обнаружены и поражены при помощи FPV-дронов и артиллерии. Отмечается, что в результате атаки украинские войска понесли серьезные потери.

Ранее стало известно, что российские войска смогли продвинуться вблизи восьми населенных пунктов в Сумской области. Как сообщило Минобороны России, речь, в частности, идет о селах Алексеевка, Кондратовка и Юнаковка.

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