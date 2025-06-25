МО РФ: ВС РФ продвинулись в районе восьми населенных пунктов в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе восьми населенных пунктов Сумской области Украины. Подробности боев на направлении, где создается буферная зона безопасности, раскрыли в Минобороны России.

Речь идет о сумских селах Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки.

«Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю», — заявили в оборонном ведомстве.

Бои велись с одной механизированной, двумя тяжелыми механизированными, десантно-штурмовой бригадами, двумя штурмовыми полками и бригадой теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, бойцы подразделения вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе шести населенных пунктов — Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск.