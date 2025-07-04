Мужчина нашел голую жену в машине ее любовника

Mothership: Житель Сингапура застал жену в машине с любовником

Житель Сингапура застал жену с любовником. Они занимались сексом в машине у дома, пишет издание Mothership.

Инцидент произошел около половины третьего ночи 29 июня. У Юн Шэн ждал жену с работы, однако она не возвращалась и не отвечала на звонки. Взволнованный мужчина спустился на парковку жилого комплекса и неожиданно увидел там машину 50-летнего Чиа Хиока Сиа — своего знакомого, который раньше подвозил его жену домой. Шэн сразу заподозрил неладное, включил камеру на мобильном телефоне и пошел к автомобилю.

Он заявил полицейским, что не знал, есть ли в машине кто-то, но само ее появление на парковке у дома вызвало некоторые подозрения. Внутри автомобиля Шэн нашел жену и Сиа. Оба были голыми.

Шэн потребовал, чтобы они немедленно вышли. Тогда любовник включил двигатель и попытался уехать. Шэн прыгнул на капот машины, но Сиа не остановился. В результате обманутый муж упал с едущего автомобиля и получил травмы.

Шэна доставили в больницу. Он получил многочисленные ссадины на левой стороне тела. Мужчина потерял трудоспособность на две недели, а полное восстановление продлится до октября.

Сиа обвинили в безрассудном поведении, которое повлекло увечья. Он свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилая женщина украла драгоценности у невесток и сбежала. Вскоре выяснилось, что она скрылась с 30-летним любовником.

