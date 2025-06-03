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10:17, 3 июня 2025Из жизни

Пожилая женщина украла драгоценности у невесток и сбежала с 30-летним любовником

News9Live: Пожилая индианка обворовала невесток и сбежала с 30-летним любовником
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Photo For Everything / Shutterstock / Fotodom  

В Индии родственники подали жалобу на пожилую женщину, которая бросила семью и сбежала с 30-летним любовником. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в районе Лалитпур штата Уттар-Прадеш. В полицию обратился мужчина и заявил, что у его жены был роман с намного более молодым любовником, а некоторое время назад оба исчезли. Более того, выяснилось, что индианка украла драгоценности у жен своих четырех сыновей перед тем, как сбежать.

Обворованные невестки и муж беглянки заявили на нее в полицию, однако, по их словам, никаких действий предпринято не было. Тогда они обратились к главному министру штата Йоги Адитьянатху и суперинтенданту полиции. Жена сбежавшего мужчины заявила, что он разрушил их семью, и также попросила власти найти его.

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