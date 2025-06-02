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16:14, 2 июня 2025Из жизни

Женщина украла у бойфренда многомиллионный выигрыш в лотерею и бросила его

В Канаде женщина украла призовые 283 миллиона рублей у бойфренда и сбежала
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: people.com

В Канаде мужчина подал в суд на бывшую возлюбленную, которая украла его многомиллионный выигрыш в лотерею и бросила его. Об этом пишет People.

Лоуренс Кэмпбелл рассказал, что купил лотерейный билет в январе 2024 года. Он оказался счастливым и принес ему 3,6 миллиона долларов (283 миллиона рублей). В тот момент мужчина состоял в отношениях с Кристал Энн Маккей. Вместе они и пошли за призовыми деньгами. Чтобы их забрать, нужно было иметь при себе удостоверение личности. Оно было только у Маккей, поэтому Кэмпбелл предложил зарегистрировать выигрыш на нее.

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По словам мужчины, в тот момент он был уверен в надежности и долгосрочности их отношений. Он также согласился положить все деньги на банковский счет девушки. После этого Маккей исчезла. Она перестала отвечать на звонки и сообщения бойфренда, заблокировала его в социальных сетях, а затем заявила, что уходит к другому парню, и сбежала. По словам Кэмпбелла, женщине даже удалось добиться того, чтобы ему запретили к ней приближаться. Его иск рассматривают в суде.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл миллион долларов, когда покупал на заправке газировку для жены. Владельцы заправочной станции, продавшей выигрышный билет, получат бонус в размере 10 тысяч долларов.

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