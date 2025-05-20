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10:03, 20 мая 2025Из жизни

Американец зашел в магазин ради жены и выиграл 80 миллионов рублей

Житель США зашел в магазин на заправке и разбогател на 80 миллионов рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: JC Olivera / Variety via Getty Images

Житель США выиграл миллион долларов (80 миллионов рублей), когда покупал на заправке газировку для жены. Об этом сообщает MyTwinTiers.com.

Мужчина, который попросил называть себя «Верный 56» рассказал, что остановился на заправке в городке Ривер−Гроув, штат Иллинойс. Он решил зайти в магазин при заправке лишь потому, что жена попросила его купить газировку. Вместе с бутылкой американец купил лотерейный билет Jumbo Bucks стоимостью 10 долларов (около 800 рублей). Он узнал, что разбогател, уже дома.

«Когда я увидел, что выиграл миллион, то был в шоке. Но моя жена была еще более потрясена — она вообще не верила мне, пока я не отсканировал билет в приложении», — рассказал счастливчик.

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Владельцы заправочной станции, продавшей выигрышный билет, получат бонус в размере 10 тысяч долларов (80 тысяч рублей). По данным лотерейной комиссии, в 2025 году в Иллинойсе уже зарегистрировано 25 случаев выигрышей в лотерею размером один миллион долларов и более.

Ранее сообщалось, что во Франции воры украли у мужчины банковскую карточку и оплатили ей лотерейный билет, который оказался выигрышным. Им досталось 500 тысяч евро.

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