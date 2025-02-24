Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:19, 24 февраля 2025Из жизни

Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

AP: Во Франции воры сыграли в лотерею на украденные деньги и выиграли €500 тысяч
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во Франции воры украли у мужчины банковскую карточку и оплатили ей лотерейный билет, который оказался выигрышным. Об этом пишет Associated Press (AP).

Житель города Тулуза по имени Жан-Давид Э. стал жертвой воров в середине февраля. Неизвестные разбили окно его машины и вытащили оттуда рюкзак, в котором лежали кошелек и документы. Когда Жан-Давид позвонил в банк, чтобы заблокировать свои карты, ему сообщили, что по одной из них недавно прошла оплата в одном из местных магазинов. Мужчина отправился туда, и продавец сообщил ему, что покупку совершили двое бездомных: они купили сигареты и другие мелочи, а также сыграли в лотерею. Сразу же выяснилось, что воры выиграли 500 тысяч евро (около 46 миллионов рублей). На радостях они выбежали из магазина с билетом, бросив остальные покупки.

После этого Жан-Давид решил поменять свою стратегию. Мужчина подал заявление о краже в полицию, но сообщил, что готов отозвать его, если воры объявятся и поделятся деньгами. При этом, по словам адвоката пострадавшего, прокуратура может попытаться наложить арест на выигрыш при попытке его обналичить, посчитав его полученным незаконным путем. В четверг, 20 февраля, адвокат обратился к преступникам и предложил им связаться с ним для заключения сделки. «Вы ничем не рискуете … мы поделимся с вами. И вы смогли бы изменить свою жизнь», — сказал он. Адвокат также отметил, что в случае промедления срок действия билета может истечь, и тогда выигрыш просто сгорит.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Ранее сообщалось, что 69-летний житель США выиграл 390 тысяч долларов. Мужчина купил счастливый билет на сдачу в магазине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный сдался в плен ВСУ, вернулся и сбежал из части. Три суда отказались рассматривать его дело

      В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

      Кардиолог предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа без боли

      Россиян пообещали не штрафовать за открывающуюся не туда входную дверь

      Новости о возвращении голливудских студий в Россию прокомментировали

      Рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

      Россиянин попал в больницу после атаки дрона ВСУ на российский регион

      В самолете с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

      Польша удвоит мощности по приему сжиженного газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше