Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

AP: Во Франции воры сыграли в лотерею на украденные деньги и выиграли €500 тысяч

Во Франции воры украли у мужчины банковскую карточку и оплатили ей лотерейный билет, который оказался выигрышным. Об этом пишет Associated Press (AP).

Житель города Тулуза по имени Жан-Давид Э. стал жертвой воров в середине февраля. Неизвестные разбили окно его машины и вытащили оттуда рюкзак, в котором лежали кошелек и документы. Когда Жан-Давид позвонил в банк, чтобы заблокировать свои карты, ему сообщили, что по одной из них недавно прошла оплата в одном из местных магазинов. Мужчина отправился туда, и продавец сообщил ему, что покупку совершили двое бездомных: они купили сигареты и другие мелочи, а также сыграли в лотерею. Сразу же выяснилось, что воры выиграли 500 тысяч евро (около 46 миллионов рублей). На радостях они выбежали из магазина с билетом, бросив остальные покупки.

После этого Жан-Давид решил поменять свою стратегию. Мужчина подал заявление о краже в полицию, но сообщил, что готов отозвать его, если воры объявятся и поделятся деньгами. При этом, по словам адвоката пострадавшего, прокуратура может попытаться наложить арест на выигрыш при попытке его обналичить, посчитав его полученным незаконным путем. В четверг, 20 февраля, адвокат обратился к преступникам и предложил им связаться с ним для заключения сделки. «Вы ничем не рискуете … мы поделимся с вами. И вы смогли бы изменить свою жизнь», — сказал он. Адвокат также отметил, что в случае промедления срок действия билета может истечь, и тогда выигрыш просто сгорит.

Ранее сообщалось, что 69-летний житель США выиграл 390 тысяч долларов. Мужчина купил счастливый билет на сдачу в магазине.