Рэпера Гнойного избили в Санкт-Петербурге

Рэпера Вячеслава Машнова, более известного как Гнойный, избили в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, вечером в понедельник у рэпера был запланирован концерт в клубе «Аврора». Но возле входа в развлекательное заведение к Гнойному подбежали несколько мужчин и с криками, что «настало время ответить за творчество», принялись избивать его.

«Около парковки, где находится VIP-вход, нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи», — рассказал директор музыканта Андрей Замай.

Он добавил, что рэпера били профессионально и налетчики, по его мнению, «не просто хулиганы, а заряженные идеей». После нападения Гнойный был осмотрен медиками, которые не исключили вероятность сотрясения мозга. После этого пострадавший отправился в отдел полиции, где в настоящее время дает показания.

17 октября в сети появился рекламный ролик вокального шоу «Успех», в котором рэпер Гнойный снялся вместе с Филиппом Киркоровым и Верой Брежневой. В беседе с журналистами Киркоров похвалил Гнойного, назвав его умным и образованным парнем, который смог добиться внимания к себе.



