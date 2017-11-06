Культура
 

Избитый Гнойный отказался отменять концерт и вышел на сцену в маске

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Гнойный
Гнойный

Подвергшийся избиению рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный, не стал отменять свое выступление в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вышедший на сцену в маске рэпер заявил, что ему «позвонили с телеканала "Спас" и пообещали молиться за него». Также с ним якобы связалась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Нападение на Гнойного произошло в понедельник. Возле входа в клуб «Аврора», где у него был запланирован концерт, к Гнойному подбежали несколько мужчин и с криками, что «настало время ответить за творчество», принялись избивать его. По предварительной информации, у рэпера разбит нос.

Предыстория: Рэпера Гнойного избили в Санкт-Петербурге
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