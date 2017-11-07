Рэпер Гнойный оценил ущерб от нападения «русичей» с фаллосами

Рэпер Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) написал заявление в полицию о нападении на него в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 6 ноября у клуба «Аврора», где у артиста было запланировано выступление, в Выборгском районе. Факт драки по этому адресу, в которой пострадал мужчина, подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция проводит проверку.

В своем заявлении, по данным «Фонтанки», Гнойный попросил привлечь к ответственности нападавших, повредивших ему лицо. По его словам, ему также порвали пуховик. Рэпер оценил ущерб в 65 тысяч рублей.

Гнойный со сцены «Авроры» обвинил в нападении неких «боевых русичей». Он заявил, что у входа в клуб они «достали из своих упругих анусов боевые фаллоимитаторы и набросились на него».

Рэпер добавил, что ему «позвонили с телеканала "Спас" и пообещали молиться за него».