Глава Свердловской области пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за СПИД

#екатеринбург С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург «столицей СПИДа…» Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется

